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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس محكمة النقض يشارك فى مقابلات البرنامج الرئاسى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:05 م
المستشار عادل عمارة،
المستشار عادل عمارة،
إيمان ماهر
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شارك المستشار عادل عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، أمس، في اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ السبت الماضي المقرر أن تنتهي الأربعاء غدًا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال عمارة إن قواعد الاختيار في الأكاديمية تتميز بالموضوعية والنزاهة والشفافية مع مراعاة التمثيل الجغرافي، كما يرى أن الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين ببرامج الأكاديمية، خاصة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تؤهلهم للتفاعل مع محتوى البرامج، وتشمل الاختبارات الجزء النفسي واللغة والسمات الشخصية.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في تقييم المتقدمين في لجان المرحلة الأخيرة: "إن شاء الله سيتم اختيار أفضل العناصر التي ستخدم البلد وتقوده وتنهض به على المستوى الإداري":"على كل شاب أن يطّلع على كل وسائل التطور التكنولوجي لاكتساب المهارات اللازمة".

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