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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات ال «بوكس أوفيس» العالمى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:23 م
بوكس أوفيس
بوكس أوفيس
محمد مجدي
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شهدت قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الصيف، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات، وذلك عقب العودة مرة أخرى للجمهور بعد فترة إغلاق دامت لخمسة أشهر بسبب فيروس كورونا.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم، والتي شهدت إيرادات منخفضة للغاية في الفترة من 21 أغسطس إلى 24 أغسطس الجاري.

حقق فيلم Unhinged للمخرج ديريك بورت والمؤلف كارل إلسورث، المركز الأول في صراع البوكس أوفيس الأمريكي محققًا في أسبوع عرضه الثاني إجمالي إيرادات وصل إلى 5 ملايين جنيه.

الفيلم من بطولة راسل كرو، كارين بيستوريوس، غابرييل باتيمان، جيمي سيمبسون وأوستن بي ماكينزي.

واحتل فيلم الأنيميشن "سبونج بوب" للمخرج تيم هيل، المركز الثاني بإيرادات وصلت إلى مليون و400 ألف دولار أمريكي في أسبوع عرضه الأول، وهو من بطولة توم كيني، بيل فجيرباك، كارولين لورينس.

وفي المركز الثالث حل فيلم فيلم Words on Bathroom Walls للمخرج ثور فرودنثال وكتبه نيك نافيدا، محققًا 400 ألف دولار وهو من بطولة تشارلي بلامر، آندي غارسيا، تايلور راسيل، آناصوفيا روب، بيث جرانت، مولي باركر ووالتون جوجينز.

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