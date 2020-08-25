غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بالوقف لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء قنا، قيام هندسة كهرباء الوقف، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الوقف هي (العرب والنجاجرة – نجع مكي – الصوامع – الوطنية – نجع الجامع – عزبة علام – القلمينا) اعتبارا من يوم غد الأربعاء من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا.وأوضحت الشركة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن سبب فصل التيار الكهربائي هو القيام بأعمال الصيانة للشبكة المغذية لتلك المناطق وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.