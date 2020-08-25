الإعدام لسيدة وعشيقها لقتلهما الزوج بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الطربلي، وعضوية المستشارين حسام الصياد وإيهاب شعبان، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، اليوم الثلاثاء، بالحكم على " زينب.س" 23 عاما، وعشيقها" أسامة.ا" 32 سنة، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، لقتلهما زوجها وإلقائه بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفرالدوار.ترجع وقائع الجريمة إلى 29 يونيو 2019 عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار، يفيد بعثور الأهالي على جثة "سعد.م.ع" 32 عاما، ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفرالدوار.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم هاني صبحي والنقيب محمود قاسم والرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث كفرالدوار، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة هي زوجة المجني عليه "زينب.س.ع.ا" 23 عاما، وعشيقها "أسامة.ا.ج" 32 عاما، وتم ضبطهما.