بومبيو يؤكد دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يجري زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان.وأمّن بومبيو، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، على دعم الولايات المتحدة لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع.وقال البيان، الذي نقلته الصحف المحلية منها صحيفة "السوداني"، إن بومبيو أبدى اهتمامًا بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.