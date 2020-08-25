تامر حسني ينعى وفاة مدير أعمال نيكول سابا

نعى النجم تامر حسني وفاة وائل المصري، مدير أعمال النجمة نيكول سابا، والذي توفى صباح اليوم، دون الإعلان عن أسباب الوفاة.وقال تامر حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله، توفى اليوم صديق وأخ غالي، إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله وائل المصري، ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".وكانت قد أعلنت الفنانة نيكول سابا عن وفاة مدير أعمالها ظهر اليوم، بينما انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد سماع الخبر، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين الآخرين.