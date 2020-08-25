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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مكتبات أسوان» تحصد المراكز الأولى على الجمهورية (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:22 م
مكتبات أسوان
مكتبات أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تقدم الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعبد الكريم لطفي، وكيل المديرية بأجمل وأرق التهانى القلبية لتوجيه المكتبات، وعلى رأسهم علاء الدين محمد مختار، الموجه العام لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019-2020.


وقدما التهنئة للتلميذة حنين محمود محمد جمال، بمدرسة على ناصر الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "اقرأ وارتق" ضمن المشروع القومى للقراءة، تحت إشراف إخصائيات المكتبة نهى جميل وآلاء وفدى، والموجهات هبة أحمد وحنان حسين، كما هنأ المدارس الفائزة فى مسابقة المكتبات النموذجية.

وفازت مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة بنين بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، بإشراف هشام محمود وعبد الراضى سيد، والموجهين عبد السلام علي، وعز الدين محسب.

بينما فازت مدرسة سلوا قبلى الثانوية المشتركة بإدارة كوم أمبو التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، بإشراف محمد يوسف، والموجه عبدالعظيم يوسف، كما فازت مدرسة أبوسمبل شرق الابتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، بإشراف هدى محمد، والموجه محمد عبدالله.

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