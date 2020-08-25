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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الإسكندرية السينمائى» يكرم محسن أحمد.. والمخرج: شرف لى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:04 م
المخرج محسن أحمد
المخرج محسن أحمد
احمد عارف
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، المزمع انعقاد دورته الـ 36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الأمير أباظة إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما الذي قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، أثرى بها الشاشة الكبيرة، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36 والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، قرر محسن أحمد كتابته بنفسه ليروي مذكراته خلال الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.

من جانبه أعرب «محسن» عن سعادته بتكريم الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكرم صناع السينما الكبار، بالإضافة إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالي فإن التكريم أمر مشرف.

يشار إلى أن مدير التصوير والمخرج محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصورًا في فيلم "صديقي الوفي" عام 1984، كما شارك في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير.

في التسعينات إتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين بينهم كاظم الساهر، لطيفة، هاني شاكر، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هاني رمزي خلال"السيد أبو العربي وصل" عام 2005 كما تعاون معه في فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.

ويعود محسن أحمد كمدير تصوير لفيلم "٢طلعت حرب" الذي انتهى تصويره مؤخرا، من تأليف هانزاده فكري، وبطولة محمود قابيل، أحمد مجدي، وعبير صبري ومن إخراج مجدي أحمد علي.

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