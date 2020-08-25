ضبط مسجل خطر قتل شابًا في مشاجرة بدمياط

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة رأس البر بدمياط من إلقاء القبض على مسجل خطر، أنهى حياة شاب في مشاجرة بمنطقة الجربي بمدينة رأس البر بدمياط.بدأت الواقعة عندما تلقى العميد عمر الفداوي، مأمور قسم رأس البر، بلاغا بمشاجرة بمنطقة الجربي برأس البر، أسفرت عن قتل "م. أ"، وبعد إخطار اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بالواقعة، توجه الرائد كريم الشهاوي ومعاونوه إلى مكان الحادث.وبعد ساعات من وقوع الجريمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم "أ. س" بعد ترتيباته للهرب لكن لم يستطع، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.