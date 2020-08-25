حمدوك: ناقشت مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، أنه أجرى محادثات "مباشرة وشفافة" مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وأضاف "حمدوك" أن المحادثات تضمنت حذف اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، حسبما نقلت فضائيتا العربية والحدث.وأشار، في تغريدة على تويتر، إلى أن النقاش تناول أيضًا دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين.وقال: "أتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة" في السودان.وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح اليوم، متوجهًا إلى الخرطوم، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان.وقال، في تغريدة على حسابه على تويتر: "يسعدني إعلان أننا على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".واستعاد السودان علاقاته تدريجيا مع الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، ويسعى إلى شطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.