مشروع لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، أحمد العتر مدير جمعية الأسر المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية، وأشرف العجيلي نائب رئيس الجمعية، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة.وتناول اللقاء مناقشة آليات وسبل تحقيق التعاون المشترك لخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال تنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية لهم في بعض التخصصات الطبية، وإشراكهم في الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأولياء الأمور بعدد من المجالات التي تحقق التعامل الأفضل مع متحدي الإعاقة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.وقد رحبت المحافظ بذلك التعاون مؤكدة أن المحافظة ستقوم باتخاذ خطوات جادة وحقيقية للبدء في تنفيذ المشروع، لافتة إلى أن ملف ذوي الإعاقة يعد من أهم الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا وذلك لكونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.