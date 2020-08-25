رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:48 م
سعاد حسني
سعاد حسني
وائل توفيق
طباعة
تزوجت الفنانة سعاد حسني من ماهر عواد، الزواج الثالث لها، وعقد القران في منزلها بشارع الدكتور يحيى إبراهيم في الزمالك، واكتشف عن طريق الصدفة من قبل إحدى الصحفيات بمجلة "المصور" التي التقتها بمطار القاهرة الدولى، وكشف لها سعاد عن تاريخ عقد القران وأسماء الشهود.

و بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين الذي اتخذته سعاد حسني أبًا بديلًا، وكانت علاقتهما متينة للغاية، شعرت "سعاد" بالفراغ والضغط النفسي وعاشت في حزن شديد، وعانت آلاما نفسية مفرطة، بالإضافة إلى أصابتها بالانزلاق الغضروفي الذي أصابها إثر عملها في مسلسل "هي وهو".

عندما نشرت مجلة "المصور" خبر زواج سعاد حسني من ماهر عواد، لم تعلق عليه، سواء بالنفي أو التأكيد، لكن سرعان ما بدأت أخبار فيلمها الجديد تنشر بخصوص "الدرجة الثالثة" تأليف زوجها ماهر عواد، إخراج شريف عرفة، وغطت أخبار الفيلم على خبر الزواج.

وبدأت الفنانة تخرج للصحافة بتصريحات حول الفيلم، وحول "عواد" وكانت تتحدث عنه بأنه في منتهى الرقة والإحساس، كإنسان وزوج، وبطبعه يميل إلى الانفراد بنفسه مثلها، ويبتعد عن المجتمعات والحفلات وكل تفكيره حول فنه فقط، بل وصفته في إحدى التصريحات الصحفية، بأنه عبقري في سيناريو الخيال الواقعي.

وتحدثت عقب اكتشاف علاقة الزواج، عن "عواد"، وقالت أنه أعجبها بشدة، خاصة وأنه متحمس لتقديم نوع مفقود في السينما، وهو الفيلم الغنائي والموسيقي الذي برع في تقديمه، وقالت في تسجيل صوتي إذاعته "مونت كارلو"، أن "عواد" هاتفها في أحد الأيام، وطلب مقابلتها لعرض سيناريو لفيلم عليها، فرحبت به، وتكررت الاتصالات بينهم، وفي تلك الفترة توطدت العلاقة بينهما، وطلب منها الزواج، وتم عام 1987.

وتحدث ماهر عواد في حواره لجريدة "الجيل" 1999، عن فشل فيلم "الدرجة الثالثة"، وقال:"أنه فشل كما فشلت أعمال فنية جميلة، ولست مطالبا بتفسير الفيلم للمشاهد حتى يقبل عليه ويشاهده، أحد الأصدقاء قال لي إنه سمع واحدًا يقول لصديقه فيه فيلم درجة ثالثة نازل في السينما، يعني بعض الناس اعتقد تصنيفه درجة ثالثة، وهذا الفيلم تداخلت فيه ظروف مختلفة، غريبة ومر بظروف عطلت تصويره كثيرًا، وكان يحتاج إلى سخاء إنتاجي أكثر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

«الأوقاف»: تجهيز غرفتي عمليات استعدادًا لعودة صلاة الجمعة

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
القس. رفعت فكرى
الإرادة القوية لا تعرف المستحيل
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب مصر يتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

«المورد الثقافي» يفتح باب التقدم لمنح المشروعات الإبداعية الأولى

«كتاب المسرح وشعراء العامية» يطلق دعوة للمشاركة فى فعالياته

«ديفالو.. حتى الشيطان كان ملاكًا»..رواية جديدة لمحمد طارق