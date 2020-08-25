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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للإعاقة»: طورنا آلية شكاوى وكتيبات للتوعية بمواجهة كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:47 م
أشرف مرعي
أشرف مرعي
محمد الشريف
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استعرض الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أهم الجهود التي قام بها المجلس خلال النصف الأول من 2020؛ وآليات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد؛ والتوعية التي قام بها فيما يخص الإجراءات الإحترازية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وقال مرعي؛ خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين، في مؤتمر صحفي مصغر بمقر المجلس؛ إن المجلس طور آلية مكتب شكاوى المواطنين وكذلك تخصيص خط ساخن للمجلس برقم 16736 للرد على كل استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وتناول المشرف العام على المجلس؛ لحديث عن الكتيبات التي صدرت مؤخرًا بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية؛ وتحمل عنوان "الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة" في إطار خطة مصر 2030، وكيف استعرض كل كتيب أحد أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به والمرجو تحقيقها حتى عام 2030؛ وكذلك اوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لكل هدف وفقا لتقرير الأمم المتحدة عن الإعاقة والتنمية 2018.

وقال المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ خلال المؤتمر الصحفي، أنه في إطار التوعية العامة أصدر المجلس دليلا مبسطا يحمل عدد من التساؤلات والإجابات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك لتبسيط مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وتوضيحها في شكل يسهل على ذوي الإعاقة معرفة حقوقهم وييسر على المتعاملين معهم معرفة ما يخصهم.

وتطرق حديث المشرف العام عن المجلس عن خطة توثيق تاريخ المجلس وإنشاؤه في إصدار تذكاري وكذا ملامح خطط المجلس المستقبلية والمتعلقة بتدريب عدد كبير على التوعية بحقوقهم السياسية وآليات متابعة الإنتخابات في المرحلة القادمة.

وفيما يخص التعاون مع الجهات الدولية وجه مرعي، المشرف العام على المجلس؛ الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية على جهودها في إصدار المطبوعات الأخيرة التي ساهمت في نشر الوعي لدى جموع المجتمع بشكل عام؛ والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون لأول مرة مع الاتحاد الأوروبي؛ في سبيل نشر الوعي المجتمعي وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن المجلس يتعاون حاليًا مع الجايكا اليابانية في تدريب عدد من العاملين بالمجلس على تحويل النصوص المقروءة إلى مسموعة لإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ منوهًا إلى أن المجلس يسعى خلال هذه الفترة إلى إطلاق موقعه الإلكتروني في ثوبه الجديد ؛ والذي يعد بمثابة نقطة جديدة في عالم التحول الرقمي للدولة وللأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس هاني أحمد نبيه؛ الأمين العام للمجلس؛ المستشار أمين مصطفى؛ المستشار القانوني؛ والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي.

أشرف مرعي
أشرف مرعي
أشرف مرعي
أشرف مرعي

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