كورونا يغلق مدارس كوريا الجنوبية مجددًا

أعلنت وزارة التعليم الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم غلق المدارس في العاصمة سول من جديد، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إعادة فتحها، بسبب الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وسوف يتحول جميع الطلبة إلى الدراسة عبر الإنترنت، باستثناء أعلى صف دراسي، والذي يستعد طلبته لأداء الاختبارات النهائية، وذلك بعد أن ثبتت إصابة ما لا يقل عن 193 من الطلاب والمعلمين بالفيروس في منطقة سول.وسيتم أيضًا غلق دور الحضانة بصورة مؤقتة.وعلى الرغم من تعامل كوريا الجنوبية مع تفشي الوباء دون فرض إجراءات إغلاق واسعة النطاق حتى الآن، تخشى السلطات من أن يخرج الوضع عن السيطرة.من ناحية أخرى، استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية عند 17 ألفًا و665 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.