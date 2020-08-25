تحصين 37435 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن مديرية الطب البيطري "إدارة الدواجن" تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه مدير عام الطب البيطري، والدكتور هشام علام مدير إدارة الدواجن، وخالد البرعي مدير عام الوقاية، تمكنت من تحصين 37435 طائرًا.وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم معاينة 3 مزارع، واستخراج 9 تصاريح نقل طيور، بالإضافة لتطهير 11 سوق، و19 رياشة، مشيرًا إلى استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة.ولفت إلى أن ذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين، وتمت أعمال الترقيم والتسجيل بإدارات بيلا والرياض وكفر الشيخ وسيدي سالم وبلطيم وفوة، وتم تكثيف أعمال التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.