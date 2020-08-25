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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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منح مجانية لأوائل الثانوية من الأكاديمية العربية للعلوم (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:04 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم
ياسمين شعيب
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أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ترحيبه بأبناء مصر المتفوقين، وإقامة الاكاديمية احتفالية لهم بفرعها على أرض العلمين الجديدة.

وعرض "عبدالغفار"، منحا مجانية للأوائل من خلال 12 كلية بالأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدا أن الأوطان تحتاج إلى شبابها المتميزين وقدراتهم وإصرارهم على التميز والصدارة.

وأشار إلى أنهم شباب واعد ورائع، مرددا: "أتمنى تكونوا من طلاب الأكاديمية.. فأنتم تستحقون كل الدعم"، متمنيا لهم مستقبلا باهرا، موجها بالحفاظ على النجاح والالتحاق بالكلية المناسبة لهم.

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