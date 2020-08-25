منح مجانية لأوائل الثانوية من الأكاديمية العربية للعلوم (فيديو)

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ترحيبه بأبناء مصر المتفوقين، وإقامة الاكاديمية احتفالية لهم بفرعها على أرض العلمين الجديدة.وعرض "عبدالغفار"، منحا مجانية للأوائل من خلال 12 كلية بالأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدا أن الأوطان تحتاج إلى شبابها المتميزين وقدراتهم وإصرارهم على التميز والصدارة.وأشار إلى أنهم شباب واعد ورائع، مرددا: "أتمنى تكونوا من طلاب الأكاديمية.. فأنتم تستحقون كل الدعم"، متمنيا لهم مستقبلا باهرا، موجها بالحفاظ على النجاح والالتحاق بالكلية المناسبة لهم.