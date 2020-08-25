«المورد الثقافي» يفتح باب التقدم لمنح المشروعات الإبداعية الأولى

أعلنت مؤسسة المورد الثقافي عن فتح باب التقدم لمنح إنتاج المشروعات الإبداعية الأولى للفنانين والأدباء تحت سن 35 سنة من المنطقة العربية من خلال تقديم منح لإنتاج مشاريعهم الإبداعية الأولى، تصل قيمة المنحة إلى 10000 دولار أمريكي في مجالات الأدب، والموسيقى، وفنون الأداء، والفنون البصرية، و15000 دولار أمريكي في مجال السينما والفيديو، ويسهم البرنامج في إعطاء فرصة للشباب لخلق أعمالٍ مبتكرة وفي تطوير أشكال جديدة للتعبير الفني.وقدّم البرنامج ما يقارب 300 منحة لمبدعين من المنطقة العربية منذ إطلاقه في عام 2004.ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع جيل جديد من الفنانين والأدباء الشباب من المنطقة العربية على إنتاج أعمال فنية وأدبية.والمجالات التي يدعمها البرنامج في فنون الأداء: "تطوير وإنتاج عروض مسرح، رقص، وأداء"، والفنون البصرية: "إنتاج وتنظيم المعارض والتجهيزات والكتب الفنية"، والأدب: "كتابة ونشر الروايات والقصص ودواوين الشعر والنصوص المسرحية"، والموسيقى: "إنتاج وتسجيل أعمال وفيديوهات موسيقية، والسينماالفيديو: "إنتاج الأفلام الروائية والوثائقية، القصيرة والطويلة ومتوسطة الطول، وأفلام التحريك والأفلام التجريبية وأعمال الفيديو".وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 30 أكتوبر 2020، الساعة 16:00 بتوقيت بيروت.ويتم الإعلان عن الفائزين بالمنح في الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2021.