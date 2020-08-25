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محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تبحث مع «كير» الدولية التعاون في مناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:47 م
موتمر جامعة سوهاج
موتمر جامعة سوهاج
محمود عبد العال
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استقبل الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، وفد هيئة "كير" الدولية، وضم المهندس نعمان فرج، استشاري البرنامج التدريبي، مينا حبيب، مدير فرع هيئة كير بسوهاج وممثلي المجلس القومي للمرأة، لبحث آليات التعاون مع وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رهام فاروق، مديرة الوحدة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والآداب والتربية.

وقال عزيز، في بيان، إن الجامعة حريصة على التعاون والمشاركة الإيجابية مع كل المؤسسات المجتمعية الدوليه والمحلية، بما يعود بالنفع على منتسبي الجامعة والمجتمع الخارجي، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة "كير" خاصة في موضوعات مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، مؤكدًا أن الجامعة على أتم الاستعداد لتوفير كل ما يلزم من قاعات وأجهزة وإمكانيات لدعم وتنفيذ البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للطلاب.

من جهتها، قالت الدكتورة رهام فاروق، إن رئيس الجامعة استمع إلى شرح تعريفي للبرنامج التدريبي الذي تقدمه الهيئة لطلاب الجامعة والتابع لمشروع "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين"، حيث يهدف المشروع إلى تنمية مهارات الطلبة والطالبات وتوعيتهم بأسس التنشئة الاجتماعية الصحيحة وكيفية التعامل مع المعتقدات الخاطئة، وذلك من خلال تحسين التواصل مع الرجل والمرأة وترسيخ مفهوم الأسرة السليمة والإيجابية.

وأوضحت فاروق، أن هيئة "كير" تعد من المنظمات الإنمائية التي لا تهدف إلى الربح وتعمل على خدمة الأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجاََ، مضيفة أن الهيئة سعت من خلال الأنشطة المتنوعة إلى تقديم الخدمات المباشرة واستخدام الأساليب الأكثر استدامة لبناء القدرات البشرية، ومساعدة المؤسسات المحلية والحكومية لتطبيق النهج الحقوقي من أجل تحسين سبل المعيشة على أساس مستدام يتوافر فيه الأمن والعدالة الاجتماعية.

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