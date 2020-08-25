رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس قاتل زوجته بالرصاص في الشارع بالإسماعيلية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:04 م
حبس قاتل
حبس قاتل
مصطفى دياب
طباعة
أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارًا بحبس المتهم باطلاق النيران على زوجته وسط أحد شوارع منطقة الخامسة، مما أدى لوفاتها في الحال، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان قد تلقى ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بإطلاق شخص النار على قدم زوجته قبل أسبوعين تقريبًا، وبتوجههما إلى المستشفى، حاولت فتح باب السيارة والهرب منها، إلا أنه تتبعها في شارع منطقة الخامسة وأطلق عليها 3 رصاصات في الصدر والبطن مما أدى إلى وفاتها في الحال، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات أثبتت أن المتهم يعمل في تجارة المواد المخدرة على نشاط واسع، خاصة "مخدر الشابو"، وأن المجني عليها زوجته رفضت العيش معه إلا بعد إقلاعه عن تجارة المواد المخدرة، مما تسبب في حدوث الواقعة.

وعلى فور شكلت مديرية الأمن فريقا لضبط الجاني بإشراف العقيد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، والعقيد هشام الشريف، مفتش مباحث المدينة، وبدأ رجال البحث الجنائي في تعقب أماكن المتهم بعد فراره بسيارة ملاكي واتجاهه نحو مدينة الإسكندرية، في يوم ارتكابه الجريمة، إلا أنه بدأ في تغيير أماكن إقامته بين الصعيد ومحافظات الدلتا.

وكانت قد وردت معلومات لمعاوني مباحث قسم ثالث بتواجد المتهم ويدعي "أ. ر. ا.ع"، "35 سنة"، عاطل، بمنطقة ناحية المنيب بنطاق محافظة الجيزة.

وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وسيارة ملاكي بها آثار لدماء المجني عليها، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

موضوعات متعلقة

جزار وضع جسد زوجته فى «فريزر»: خانتنى فقطعت رأسها

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
القس. رفعت فكرى
الإرادة القوية لا تعرف المستحيل
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب مصر يتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

«المورد الثقافي» يفتح باب التقدم لمنح المشروعات الإبداعية الأولى

«كتاب المسرح وشعراء العامية» يطلق دعوة للمشاركة فى فعالياته

«ديفالو.. حتى الشيطان كان ملاكًا»..رواية جديدة لمحمد طارق