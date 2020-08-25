حبس قاتل زوجته بالرصاص في الشارع بالإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارًا بحبس المتهم باطلاق النيران على زوجته وسط أحد شوارع منطقة الخامسة، مما أدى لوفاتها في الحال، 4 أيام على ذمة التحقيق.كان قد تلقى ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بإطلاق شخص النار على قدم زوجته قبل أسبوعين تقريبًا، وبتوجههما إلى المستشفى، حاولت فتح باب السيارة والهرب منها، إلا أنه تتبعها في شارع منطقة الخامسة وأطلق عليها 3 رصاصات في الصدر والبطن مما أدى إلى وفاتها في الحال، ولاذ بالفرار.وبإجراء التحريات أثبتت أن المتهم يعمل في تجارة المواد المخدرة على نشاط واسع، خاصة "مخدر الشابو"، وأن المجني عليها زوجته رفضت العيش معه إلا بعد إقلاعه عن تجارة المواد المخدرة، مما تسبب في حدوث الواقعة.وعلى فور شكلت مديرية الأمن فريقا لضبط الجاني بإشراف العقيد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، والعقيد هشام الشريف، مفتش مباحث المدينة، وبدأ رجال البحث الجنائي في تعقب أماكن المتهم بعد فراره بسيارة ملاكي واتجاهه نحو مدينة الإسكندرية، في يوم ارتكابه الجريمة، إلا أنه بدأ في تغيير أماكن إقامته بين الصعيد ومحافظات الدلتا.وكانت قد وردت معلومات لمعاوني مباحث قسم ثالث بتواجد المتهم ويدعي "أ. ر. ا.ع"، "35 سنة"، عاطل، بمنطقة ناحية المنيب بنطاق محافظة الجيزة.وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وسيارة ملاكي بها آثار لدماء المجني عليها، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.