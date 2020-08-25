تعقيم مساجد الوادي الجديد استعدادًا لصلاة الجمعة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تعقيم المساجد الكبرى من اليوم وحتى الخميس المقبل، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، تخصيص أماكن داخل المساجد لجلوس المصلين داخل كل مسجد، وتوجيه المصلين لأقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامه.وأضاف شاهين أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف خلال شعائر صلاة الجمعة وباقي الصلوات.وأشار مدير الأوقاف بالمحافظة، إلى التشديد على عدم السماح بحدوث مخالفات أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، الأمر الذي يتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.