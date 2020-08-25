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الثقافة

اتحاد كتاب مصر يتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:52 م
أمجد ريان
أمجد ريان
ايهاب مصطفى
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قال الكاتب إيهاب الورداني، أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن النقابة برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، قامت بواجبها تجاه الشاعر أمجد ريان، حيث قدمت له الخدمات اللازمة ضمن مشروع الرعاية الصحية، وأرسلت له سيارة إسعاف إلى منزله، والتي نقلته إلى مستشفى فلسطين لتلقي العلاج اللازم لحالته.

وأوضح إيهاب الورداني أن الشاعر أمجد ريان كان قبل نقله إلى المستشفى جالسا مع الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، ليتحدث عن علاج ضمن المشروع الصحي بالنقابة، وعرض عليه رئيس النقابة تلقي العلاج في أي مستشفى يختارها الشاعر، وبناء على ذلك وفور علم رئيس النقابة بالحالة الصحية لـ أمجد ريان، وجّه تعليماته بإرسال سيارة إسعاف إلى منزله ونقله على الفور إلى المستشفى.

أما عن الحالة الصحية للشاعر أشرف عتريس، فقامت النقابة بواجبها أيضا نحو الشاعر ضمن مشروع العلاج الصحي بالنقابة، حيث تم عمل التحاليل والشائعات اللازمة لحالته الصحية، وتم إرسالها للشاعر، بمسقط رأسه في المنيا، حتى يتم على إثرها تلقي العلاج في إحدى المستشفيات بمحافظته.

أمجد ريان من شعراء السبعينيات، ومن إصداراته (أغنيات حب للأرض عام 1972، الخضراء 1978، لا حدّ للصباح 1991، أيها الطفل الجميل اضرب 1990، أمسّ كائنا 1991).

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