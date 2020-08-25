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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:58 م
إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
وائل توفيق
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"هو أنا دلوقتي بقيت مخرجة جنس وبأعمل أفلام في الخفاء، أفلامي معلنة وشاهدها الناس وليس هناك بيني وبين الرقابة أية مشكلات عري، على الرغم من جرأتي الشديدة، فأنا لا أصنع أفلام جنس وأفلام المقاولات كلها مليئة بالجنس وكانت الناس ترفضها ولا تراها في الوقت الذي لا أستطيع أن أفعل ذلك بدون توظيف"، هكذا بدأت المخرجة إيناس الدغيدي حديثها حول أفكارها في أفلامها السينمائية، وذلك في حوارها بجريدة "العربي" 1999.

وقالت "الدغيدي" إن لديها إحساسًا بعلاقة الرجل والمرأة يختلف عن بقية زملائها، فهناك مخرج يتميز في الأكشن، وآخر في الكوميديا وثالث في الرومانسية، فهي لديها المنطقة الخاصة التي تصنعها بصدق، وبالتالي تصل إلى الناس، فهي لم تنكر أنها جريئة ولا تهدف من خلال أفلامها إلى أن يقوم رجل بتقبيل امرأة وخلاص.

وأكدت على أنها تقدم الجنس بشكل جيد، خاصة وأنها تطرح العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة، وهو الخيط الذي تلعب عليه دومًا، قالت: "ففي العري، كلام الليل، مثلا به عري سياسي وتركيبتي الشخصية لا تعرف اللف والدوران، وأقول ما بداخلي دائما دون جهل وبدون إسفاف، أنا كنت زمان ارتدي الميني جيب في الثانوي، الناس ترى أني جريئة وأنا لست سوى تطور طبيعي لجيلي".

وترى إيناس الدغيدي، أنها تعبر عن فكرها فقط، ولا تخاطب في أفلامها المراهقين كما يقال، وإنما تناقش العلاقة بين المرأة والرجل، وهي علاقة تسود كل الأعمار في المجتمع ولن تنتهي، ولذلك تنكر "الدغيدي" وصف أفلامها بالـ"الموضة".

وأبدت "الدغيدي" انزعاجها في البداية، من الهجوم عليها بمفردها فقط، وقالت:"لكني بعد ذلك لم أعد أنزعج، اشمعنى أنا اللي بيهاجموني على الجنس طب ما فيه سعاد حسني عملت فيلم الاختيار مع "شاهين"، وكان فيه كذا مشهد جنسي، أنا لا أستطيع أن أضعه في أفلامي، لأنه "أوفر جدًا"، ولماذا لم يهاجموا صلاح أبو سيف في فيلم حمام الملاطيلي وشمس البارودي".

وأشارت المخرجة المصرية إلى أنها ترفض الحديث عن الجنس في الندوات، وقالت إنها رتبت استفتاء في إحدى الندوات مع على أبوشادي وقالت "دانتيلا" متهم بأنه فيه جرأة، هل أنتم تريدون أن تشاهد الفيلم كاملا أم تشاهدونه بعد تدخل مقص الرقيب؟ قالت:"زعقوا كلهم وقالوا، لا، عايزين نشوفه كامل"، وهذا يثبت انفصامهم لأنهم كانوا لسه مهاجمين الفيلم قبل ما اعمل الاستفتاء".

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