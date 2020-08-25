محافظ المنوفية يوجه بتطوير محيط المستشفى التعليمى وموقف بركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ظهر اليوم، شوارع مدينة شبين الكوم، ومنها الشارع أمام المستشفى التعليمى ومستشفى الطوارئ الجديدة، مكلفًا رئيس حي غرب ومدير مديرية الطرق والمستشار الهندسي بإعادة تطوير الأرصفة على جانبيه، وكذا زراعة أعمدة ديكورية في الجزيرة الوسطى وتوسعة الشارع بما يحقق السيولة المرورية الكافية والمظهر الحضاري، بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام ومدير مديرية الطرق، والمستشار الهندسي ورئيس حي غرب.واستمع المحافظ، خلال الجولة، لشكوى أحد المواطنين قاطني مساكن القصر، يتضرر من طفح مجاري مياه الصرف الصحي، وعلى الفور أمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر اتصال هاتفي بدفع فرق طوارئ لحل المشكلة واتخاذ اللازم.كما شملت الجولة تفقد عيادة الجلدية والجزام، واستفسر المحافظ عن عدد حالات التردد على العيادة وعدد حالات الجزام التي تتم متابعتها على مستوى المحافظة، موجهًا بإعداد مذكرة للعرض عليه متضمنة كل ما تحتاجه العيادة من مستلزمات طبية أو أجهزة وأى نواقص لسرعة توفيرها لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الطرق وحي غرب والمستشار الهندسي بالمحافظة وإدارة المرور لوضع تصور لتوسعة المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى وكذا الشارع الفاصل بين مستشفى الجامعة والمستشفى التعليمى، وذلك لرفع كفاءة المنطقة وتجميلها بالكامل وتوسعة الشوارع لتحقيق السيولة المرورية حفاظًا على الشكل الحضارى للمدينة.كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق بين حي غرب ووحدة التدخل السريع لرفع المخلفات بموقع موقف بركة السبع شبين الكوم والمقام على ترعة القاصد وإعادة تأهيله لبحث إمكانية استغلاله مرة أخرى بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة وتحقيق الصالح العام.