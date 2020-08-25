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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الملابس الجاهزة» تحذر أعضاءها من إقامة أو الاشتراك في أي معارض

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:55 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السلام
دعاء أبو العزم
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دعا الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أعضاء الغرفة إلى عدم تنظيم معارض أو الاشتراك فيها حاليا تحت أي مسمى حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها قانونا، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تنظيم أو إقامة أي معارض حتى أول أكتوبر 2020، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الغرفة خاطبت جميع الجهات والوزارات للتأكيد على أهمية الالتزام بقرارات وقوانين الدولة المصرية، وأن الغرفة لا تنحاز لأي شركة أو مؤسسة، وإنما تسعى إلى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للدولة وتوفير المنافسة العادلة لجميع الأعضاء، وتقوم بمتابعة والتأكد من عدم إقامة معارض أو أي نشاط مخالف للقانون داخل القطاع.

وكانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاشتراك في أحد المعارض بمدينة نصر يوم الجمعة المقبل، ولمدة 3 أيام بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469، والخاص بمنع إقامة المعارض حتى أول أكتوبر المقبل، ومحاولة بعض الشركات استغلال أسماء بعض الوزارات أو رعايتها للحدث لتوقيع بروتوكول تعاون، وتصاحبه إقامة بعض صور المعروضات والمنتجات بشكل غير قانوني.

وأشاد الدكتور محمد عبدالسلام، بحرص جميع المؤسسات والوزارات المعنية بتطبيق القوانين واللوائح علي الجميع دون استثناء.

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