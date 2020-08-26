عبدالرازق دسوقي: أساتذة جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع المحلي

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبي رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالمحافظ والحضور، وصادق مجلس الجامعة على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر لجنة المختبرات والأجهزة العلمية واجتماع لجنة المكتبات، وناقش الموضوعات العامة لشئون هيئة التدريس والدراسات العليا والبحوث والعلاقات العلمية والثقافية وشئون التعليم والطلاب وناقش مجلس الجامعة ضوابط الفصل الصيفي لجميع كليات الجامعة طبقا للائحة الداخلية لكل كلية.وأكد "دسوقي" أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين: "يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة"، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم ومشكلة كوبري عتريس بدسوق وعشوائيات محيط المسجد الإبراهيمي".