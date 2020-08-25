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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بسبب ملابسها.. ابنة الحضري تتعرض للتنمر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:35 م
شاهندا الحضري
شاهندا الحضري
نوران إمام
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احتفل عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري سابقًا، أمس، بحفل خطوبة ابنته شاهندا الحضري، وكان الحاضرون من الأقارب والأصدقاء، حيث تعرضت ابنة حارس مرمى للتنمر بعد نشر مقاطع فيديو من خطبتها وهي ترقص مع خطيبها وأصدقائها، حيث انتقدها البعض وتنمروا عليها بسبب ملابسها التي وصفها الأغلب بأنها ملابس فاضحة.

نشر الحضري صورة لابنته وخطيبها معلقًا عليها: "حبيبتي شاهندة أول فرحتي كبرت وبقت عروسة.. ألف مبروك يا حبيبة بابا.. ربنا يكمل فرحتك على خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهندة يا عمر".

علق محمد حامد، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "المفروض إنك فلاح وعارف دينك.. نفسي أفهم هو الواحد لما ربنا يكرمه.. أيه علاقة ده إنه يخلي أسرته تلبس لبس عريان".

بينما علق محمد بسيوني، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي: " يعني أبوها عصام الحضري ومعكش فلوس تكمل يجيب نص متر قماش بدل مهيه كده عريانة".

نشر أحمد عبده، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اتق الله يا حضري".

كما نشر محمد أسعد أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي تعليقًا: "كابتن حضري حابين نقولك إنها طلعت من الحمام على النادي علطول نسيت تلبس".

وجاءت باقي التعليقات مُهنئة لاعب المنتخب السابق الحضري على الخطوبة، حيث حرصت شاهندة ابنة الحضري على جعل حسابها الشخصي غير مرئي للعامة.

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