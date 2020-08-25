يساعد في التخلص من سموم الجسم.. كل ما تريد معرفته عن «الديتوكس»

ــ نظرية عمل " الديتوكس"

ــ أبرز فوائده

ــ طريقة تحضير الديتوكس بالليمون

يتردد اسم " ديتوكس" كثيرًا حولنا خاصة في حالة البحث عن طريقة لإزالة السموم من الجسم، وهو يتكون من فواكه طبيعية تساعد الجسم على الاستفادة منها.وللوقوف على أضراره ومنافعه تحدثت لنا الدكتورة بسمة يسري، أخصائية التغذية العلاجية، موضحة أن هناك العديد من النظريات المتداولة حول أنظمة التخلص من السموم المعروفة بـ " الديتوكس " والتي يمكن أن تكون في شكل نظام غذائي سريع أو مشروب أو مسحوق إزالة السموم، وهى أنظمة لها فوائد عدة بينها:" تحسين الطاقة- فقدان الوزن- تخفيف الإمساك - وعلاج الصداع وآلام العضلات والإرهاق السريعة".وأَضافت أخصائية التغذية العلاجية لـ"الدستور"، تبدو هذة الأنظمة رائعة ولكن ما قد لا ندركه هو أن أجسامنا تتخلص من السموم بشكل طبيعي، حيث أن الجهاز الهضمي، والكبد، والكلى، والجلد هي المسؤولة عن تكسير السموم للتخلص منها عن طريق البول أو البراز أو العرق.وأكدت أن النظرية الكامنة وراء "الديتوكس" هي أنه من خلال التخلص من الأطعمة الصلبة أو مجموعات غذائية معينة، فإنك تقضي على السموم، ومن المفترض أن يتم منح الجهاز الهضمي فترة راحة، مما يسمح له بالشفاء وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في المستقبل"، وغالبًا ما يتم استبدال الأطعمة الصلبة بالمشروبات مثل الماء بالليمون، شاي أخضر، أو عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة، كما يمكن أن يستمر الديتوكس من يوم إلى 10 أيام.وتشير الدكتورة بسمة يسري إلى أن الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات، تعمل على إبطاء عملية الهضم، وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتزيل السموم عن طريق البراز، وعندها يستخدم الجهاز الهضمي البروبيوتيك من الألياف لتغذية الأمعاء بالبكتيريا المفيدة، مما يساعد في الحفاظ على صحة المناعة.فمن خلال "الديتوكس" سوف تستفيد من زيادة تناول الفيتامينات والمعادن سواء بشكل طبيعي من خلال الفواكه والخضروات والمشروبات وهذا سيساعدك على تحديد الحساسيات الغذائية، عن طريق التخلص من بعض الأطعمة لعدة أيام، ثم إعادة إدخال الأطعمة المحتملة تدريجيًا.أما سلبيات أنظمة الديتوكس فهي منخفضة السعرات الحرارية، مما يتركك مع القليل من الطاقة لممارسة الرياضة وقد يعطل معدل الحرق ومستويات السكر في الدم، وقد تواجه ضيًقا في الجهاز الهضمي وحركات الأمعاء المتكررة، وبالنسبة للرياضيين، فيعني فقدان مخزون الكربوهيدرات فقدان مصدر الوقود المفضل لجسمك أثناء التمرين، لذا فإن الديتوكس ليس مناسبًا أثناء التدريب لأي رياضة.- نحضر دورق ونضع به الماء.-يضاف إليه شرائح الليمون والخيار.-يضاف إليها النعناع وشرائح البرتقال.-نضع إلى المكونات عصير برتقالة.- يتم تقليب المكونات جيدًا ويتم تركها لبعض من الوقت، ويتم تناول هذا المشروب طوال اليوم والذي يساعد على التخسيس.