الجمعة.. وزير الشباب يشارك في ماراثون دراجات ببورسعيد

تنطلق صباح الجمعة المقبل، فعاليات ماراثون دراجات، ابتداء من المشروع القومي أنفاق جنوب بورسعيد جنوب المحافظة، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، و500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة.وتأتي فعاليات الماراثون ضمن المبادرات المتنوعة لوزارة الشباب والرياضة لدعم المشروعات القومية وتشجيعها وتعريف الشباب بالإنجازات التي تتم بالدولة المصرية، حيث ينطلق ماراثون الدراجات من أنفاق بورسعيد، كونه من أهم المشروعات العملاقة التي تمت على أرض بورسعيد خلال زمن قياسي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلاقا من أهمية ودور المشاركة الشبابية في بناء البلاد والتعرف على خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وللتأكيد على ضرورة الدمج بين كافة القطاعات الحيوية، والربط بين المشروعات القومية التي تسير على خطى ثابتة بالتوازي، نحو الارتقاء بالبلاد وتنميتها على أعلى مستوى.