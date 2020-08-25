خبير اقتصادي: سياسات البنك المركزي نجحت في مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية، إن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي نجحت في مواجهة أزمة كورونا التي ألحقت أضرارا بمعظم الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.وأشار البنا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي استطاع من خلال بعض الإجراءات وما نفذه من سياسات نقدية عززت وضع الاقتصاد المصري واستقرار الجنيه مقابل العملات الأجنبية.وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن ما حدث من استقرار فى الجنيه مرجعه نجاح البنك المركزي في التحكم في معدل التضخم في حدود 9% حاليا.