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محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة أسوان» تنظم مسابقة رسم بالأماكن المفتوحة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:01 ص
رياضة أسوان
رياضة أسوان
أسوان- إسراء توفيق:
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نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، المسابقة الفنية للرسم في الأماكن المفتوحة للمرحلة السنية من 9 إلى 18 سنة بمشاركة 23 طليعا وطليعة.

وشهدت المسابقة فوز مركز شباب مدينة دراو بالمركز الأول ومركز شباب العقربية الجديدة بإدفو بالمركز الثاني، ومركز شباب مدينة أسوان بالمركز الثالث، وبالمركز الرابع مركز شباب مدينة كوم أمبو والخامس مركز شباب منشية النوبة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل الشباب بالمديرية.
«رياضة أسوان» تنظم مسابقة رسم بالأماكن المفتوحة
رياضة أسوان
«رياضة أسوان» تنظم مسابقة رسم بالأماكن المفتوحة
«رياضة أسوان» تنظم مسابقة رسم بالأماكن المفتوحة
رياضة أسوان
«رياضة أسوان» تنظم مسابقة رسم بالأماكن المفتوحة

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