«رياضة أسوان» تنظم مسابقة رسم بالأماكن المفتوحة

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، المسابقة الفنية للرسم في الأماكن المفتوحة للمرحلة السنية من 9 إلى 18 سنة بمشاركة 23 طليعا وطليعة.وشهدت المسابقة فوز مركز شباب مدينة دراو بالمركز الأول ومركز شباب العقربية الجديدة بإدفو بالمركز الثاني، ومركز شباب مدينة أسوان بالمركز الثالث، وبالمركز الرابع مركز شباب مدينة كوم أمبو والخامس مركز شباب منشية النوبة.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل الشباب بالمديرية.