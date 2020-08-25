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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: سياسة الرئيس السيسي جذبت الاستثمارات الخارجية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:39 م
اللواء علي شاكر
اللواء علي شاكر
عائشة حسن
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قال اللواء علي شاكر، نائب رئيس حزب الغد، إن سياسة الرئيس السيسي، الإصلاحية جذبت العديد من الاستثمارات الخارجية والمحلية التي كان لها مردود قوي وفعال في تنمية الاقتصاد المصري.

وأشاد شاكر، في بيان، بدور القوات المسلحة والداخلية في القضاء على بؤر الأرهاب في سيناء وعودة الاستقرار الأمني الذي كان سببا فعالا في التنمية.

وأكد أن سياسة الرئيس في التوسع في المدن الجديدة، والمشاريع العملاقة والاقتصادية والكم الهائل من الطرق والكباري والبنية الأساسية ساهمت بقوة في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأشاد بشبكة الطرق التي تمت، والتي من خلالها ربط القطر المصري بعضه ببعض، فضلا عن الكم الهائل من الموانئ والمطارات.

وقال إن العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبرى في مصر، من خلال شبكة الطرق والإنشاءات ذات الطراز المعماري العالمي، والتي سيجعلها قبلة العالم الاستثمارية.

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