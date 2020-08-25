أمين منظمة السياحة العالمية يروج للأهرامات عبر «تويتر»

نشر زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمعه بوزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، أثناء جولته صباح اليوم بالأهرامات، وعلق قائلا: "قمنا اليوم بزيارة الأهرامات، المكان الأكثر شهرة في العالم، لقد أتيحت لنا الفرصة للإعجاب بهذه العجائب، ونأمل أن ترحب بالزوار قريبًا بجمالها الساحق وتاريخها غير العادي".يشار إلى أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا، وتواجد بمصر منذ يوم السبت الماضي، زار الغردقة ومتحف الحضارة بالفسطاط ومتحف التحرير، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من المستثمرين بالقطاع.