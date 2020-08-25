وزير الزراعة: تكليفات رئاسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:51 م
عبدالناصرمحمدطباعة
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، توزيع أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد من 4 محافظات هي دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية، حيث يتم تربية الماشية بمزارع الإنتاج الحيواني الخاصة بالوزارة والتي قامت مؤسسة مصر الخير برفع كفاءتها وتشغيلها وإدارتها لصالح الشباب المستفيد من المشروع.
وأكد وزير الزراعة أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، تعاقدت الوزارة مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.
وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزارع، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الأولى من مشروعهم بما يحقق لهم دخلًا ثابتًا عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم والتي تتم تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفني وبتسويق الإنتاج.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.
وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين.
وأكد أنه لأول مرة يكون هناك حصر دقيق للثروة الحيوانية لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في العديد من الاتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.
ومن جانبه أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تنمية الإنسان وجعله قادرًا على العمل وتنمية البيئة التي يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.
وقال جمعة، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم باتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6 آلاف شاب وفتاة من هذه المشروعات، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل على إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مشاركة البنك في المشروع تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الإنتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين، وأشار إلى أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6 آلاف رأس ماشية، لافتًا إلى أن المشروع يتم في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية لصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة في حدود 5%.
وأشار علاء فاروق إلى أن مشاركة البنك الزراعي المصري في هذا المشروع تتسق مع رسالته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، مؤكدًا أن تشغيل الشباب على رأس أولويات البنك، مثمنًا دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الجانب ومشيدًا كذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير، موضحًا أنه سيتم ضخ نحو مليار جنيه في مشروعات تسمين البتلو، لترتفع محفظة البنك الزراعي في هذا القطاع لنحو 2 مليار جنيه.
وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأن المرحلة الأولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتى يتم صرف الأرباح عن دورتها الإنتاجية الأولى اليوم للشباب المستفيدين تضم 6 مزارع توزيعها كالتالي: مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.
وأضاف أن المزارع وفرت فرص عمل 300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين إلى صغار مستثمرين، حيث إن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضًا يتملك بموجبه 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا عن تسويق رءوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.
من ناحيته قال حسن عزالدين المدير العام لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير: إن المزارع التي تم اليوم توزيع الأرباح عن دورة إنتاجها الأولى لها على الشباب المستفيدين هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.
وتابع عزالدين أنه مع نهاية دورة التسمين والتي نشهدها اليوم، حيث سدد الشباب التمويل الذي حصلوا عليه من البنك الزراعي، وقام وزير الزراعة السيد القصير والدكتور على جمعة ورئيس البنك الزراعي المحاسب علاء فاروق بتوزيع باقي أرباح المشروع عليهم، مشيرًا إلى أن 95% من إنتاج المزارع الست قامت مؤسسة الخير بشرائه لتوزيعه في حملة صكوك الأضاحي.
وأكد في النهاية أن هذا المشروع أسهم في رفع كفاءة وتطوير وإدارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة، حيث تحصل الوزارة على مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزءًا من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الإنتاج الحيواني بما يحقق لهم عائدًا مجزيًا عن كل دورة إنتاجية لهم.
وأكد وزير الزراعة أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، تعاقدت الوزارة مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.
وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزارع، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الأولى من مشروعهم بما يحقق لهم دخلًا ثابتًا عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم والتي تتم تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفني وبتسويق الإنتاج.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.
وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين.
وأكد أنه لأول مرة يكون هناك حصر دقيق للثروة الحيوانية لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في العديد من الاتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.
ومن جانبه أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تنمية الإنسان وجعله قادرًا على العمل وتنمية البيئة التي يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.
وقال جمعة، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم باتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6 آلاف شاب وفتاة من هذه المشروعات، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل على إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مشاركة البنك في المشروع تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الإنتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين، وأشار إلى أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6 آلاف رأس ماشية، لافتًا إلى أن المشروع يتم في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية لصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة في حدود 5%.
وأشار علاء فاروق إلى أن مشاركة البنك الزراعي المصري في هذا المشروع تتسق مع رسالته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، مؤكدًا أن تشغيل الشباب على رأس أولويات البنك، مثمنًا دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الجانب ومشيدًا كذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير، موضحًا أنه سيتم ضخ نحو مليار جنيه في مشروعات تسمين البتلو، لترتفع محفظة البنك الزراعي في هذا القطاع لنحو 2 مليار جنيه.
وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأن المرحلة الأولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتى يتم صرف الأرباح عن دورتها الإنتاجية الأولى اليوم للشباب المستفيدين تضم 6 مزارع توزيعها كالتالي: مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.
وأضاف أن المزارع وفرت فرص عمل 300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين إلى صغار مستثمرين، حيث إن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضًا يتملك بموجبه 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا عن تسويق رءوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.
من ناحيته قال حسن عزالدين المدير العام لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير: إن المزارع التي تم اليوم توزيع الأرباح عن دورة إنتاجها الأولى لها على الشباب المستفيدين هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.
وتابع عزالدين أنه مع نهاية دورة التسمين والتي نشهدها اليوم، حيث سدد الشباب التمويل الذي حصلوا عليه من البنك الزراعي، وقام وزير الزراعة السيد القصير والدكتور على جمعة ورئيس البنك الزراعي المحاسب علاء فاروق بتوزيع باقي أرباح المشروع عليهم، مشيرًا إلى أن 95% من إنتاج المزارع الست قامت مؤسسة الخير بشرائه لتوزيعه في حملة صكوك الأضاحي.
وأكد في النهاية أن هذا المشروع أسهم في رفع كفاءة وتطوير وإدارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة، حيث تحصل الوزارة على مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزءًا من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الإنتاج الحيواني بما يحقق لهم عائدًا مجزيًا عن كل دورة إنتاجية لهم.