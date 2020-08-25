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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسي يهنئ رئيس أوروجواي بعيد الاستقلال
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:42 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس البرتو لاكاشي بو رئيس جمهورية أوروجواي الشرقية؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
الكلمات المفتاحية
عيد الاستقلال
الرئيس السيسي
أوروجواي
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