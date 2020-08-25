سفيرة بغداد في روما: إيطاليا سترسل مساعدات طبية إلى العراق

أعلنت السفيرة العراقية في إيطاليا، صفية السهيل، الثلاثاء، أن الحكومة الإيطالية سترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة وباء فيروس كورونا.وقالت، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن "إيطاليا التي تعد الشريك الأوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي، والمستورد الرابع عالميًا لنفطه، بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية إلى العراق في شهر سبتمبر المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا".وأضافت السفيرة أن "نائب وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أكدت أن بلادها ستسير رحلة مساعدات طبية إلى العراق".وأشارت السهيل إلى "تزويد الحكومة الإيطالية بقائمة الاحتياجات من أجهزة طبية وغيرها، بالرغم من أن إيطاليا من أولى الدول التي تأثرت بالجائحة بشكل كبير وخطير".