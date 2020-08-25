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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

15 قانونًا.. كيف دعم البرلمان الرعاية الاجتماعية والصحية؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:49 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، على العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بمجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، وجاءت تلك القوانين كالتالي:

1. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

3. مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

6. مشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017.

7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

9. مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

11. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

12. مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

13. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

14. مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

15. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

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