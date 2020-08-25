وزيرة الثقافة تكشف لـ«الدستور» تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس، ستكون على غرار جوائز الدولة.وأضافت عبدالدايم، في تصريحات خاص لـ"الدستور"، أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تقدم جائزة رسمية بهذا الشكل للنشىء والأطفال، مؤكده أن الجائزة سيكون لها لجنة متخصصة تعلن عن تفاصيلها خلال 3 أشهر من اعتماد رئيس الجمهورية لقانونها.وأوضحت وزيرة الثقافة، أن مجموعة الجوائز 400 ألف جنيه، تقسم إلى 200 ألف جنيه في مجالات الثقافة، ومثلهم في مجالات الفنون، موضحة أن الجائزة ستمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون.وتقدمت وزيرة الثقافة بالشكر إلى كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمهم لاعتماد هذا القانون، ومؤسسات الدولة خاصة وزارة العدل.وأكدت في حديثها الذي اختصت به "الدستور"، على أن هذا يعتبر إنجازًا جديدًا يضاف للدولة المصرية ويؤكد ريادتها الثقافية والفنية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك.يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون، على مشروع القانون يعكس الإيمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر في التنمية تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وكانت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس والذي تضمن موافقتها على مشروع القانون بعد أن عقدت اجتماعين استعرضت خلالهما فلسفة مشروع القانون وأهدافه والملامح الرئيسية لمشروع القانون وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مواد المشروع، موضحة به رأيها الذى جاء فيه أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون كما يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.كما ثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض والذي يضع تنظيمًا تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة.