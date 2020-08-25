رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين الجندي: 25 مسلسل في رمضان القادم.. وأحمد زاهر تألق في «البرنس»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:21 م
الناقد الفني حسين
الناقد الفني حسين الجندي
الدستور
طباعة
كشف الناقد الفني حسين الجندي عن كواليس الأعمال السينمائية المقبلة والأعمال الدرامية الخاصة بالموسم الشتوي ودراما رمضان 2021؛ مؤكدا أن الموسم المقبل سوف يشهد وجود عدد كبير من الأعمال الفنية نظرًا لوجود عدد كبير من الأعمال التي كانت مؤجلة من رمضان الماضي مشيرًا إلى أنها من الممكن أن تصل إلى 25 مسلسل درامي.

وقال الجندي أثناء استضافته في برنامج صباح الورد الذي يقدمه الإعلامي أحمد خيري على قناة ten الفضائية أن السينما قد تأثرت كثيرا بفيروس كورونا وخاصة منذ انتشاره من مارس الماضي مشيرًا إلى أن الدراما التليفزيونية قد أجلت عددًا من الأعمال الفنية من بينها مسلسل تقاطع طرق الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي ومعها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد التي تقدم دورًا مؤثرًا في العمل.

وتابع الجندي: الفنان ياسر جلال من المفترض أن يقدم مسلسل خالد بن الوليد مؤكدا أنه يتمنى أن يتم التجهيز له بشكل جيد ولائق بالدراما المصرية وخاصة أن مصر غابت عن الدراما التاريخية لفترة طويلة مشيرا إلى تألق الفنان ياسر جلال خلال الأربع سنوات الماضي. من خلال أعماله الفنية.

وعن السينما حكى الجندي عن كثير من الأفلام التي من بينها فيلم زنزانة 7 الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد زاهر مؤكدا أن الأخير قد لمع وتألق بعد أدائه في مسلسل البرنس وخاصة شخصية فتحي التي قدمها في العمل وهو ما دفع صناع الفيلم لأن يعيدوا استكمال تصويره مرة أخرى.

واختتم الجندي لقائه مؤكدا أن الهضبة عمرو دياب سوف يقدم مسلسل عبر أحد المنصات الكبيرة بمشاركة الفنانة دينا الشربيني مؤكدا أن تفاصيل العمل متكتم عليها بشكل شديد ومشيرا إلى أنه من المتوقع أن يظهر الهضبة في المسلسل كضيف شرف في عمل تصل حلقاته إلى 14 حلقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

أول تعليق من الأزهر على سحب قانون «تنظيم الإفتاء»: مصر دولة مؤسسات

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

دراسة تكشف عن المدخل الرئيسي لكورونا إلى الجسم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
القس. رفعت فكرى
الإرادة القوية لا تعرف المستحيل
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
المزيد

الثقافة

رئيس «التنسيق الحضاري» يشيد باختبارات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

وزيرة الثقافة تكشف لـ«الدستور» تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«المسخ» رواية «كافكا» المأساوية

«حريم النار» ضمن فعاليات «الدولي للمسرح التجريبي»