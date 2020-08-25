حسين الجندي: 25 مسلسل في رمضان القادم.. وأحمد زاهر تألق في «البرنس»

كشف الناقد الفني حسين الجندي عن كواليس الأعمال السينمائية المقبلة والأعمال الدرامية الخاصة بالموسم الشتوي ودراما رمضان 2021؛ مؤكدا أن الموسم المقبل سوف يشهد وجود عدد كبير من الأعمال الفنية نظرًا لوجود عدد كبير من الأعمال التي كانت مؤجلة من رمضان الماضي مشيرًا إلى أنها من الممكن أن تصل إلى 25 مسلسل درامي.وقال الجندي أثناء استضافته في برنامج صباح الورد الذي يقدمه الإعلامي أحمد خيري على قناة ten الفضائية أن السينما قد تأثرت كثيرا بفيروس كورونا وخاصة منذ انتشاره من مارس الماضي مشيرًا إلى أن الدراما التليفزيونية قد أجلت عددًا من الأعمال الفنية من بينها مسلسل تقاطع طرق الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي ومعها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد التي تقدم دورًا مؤثرًا في العمل.وتابع الجندي: الفنان ياسر جلال من المفترض أن يقدم مسلسل خالد بن الوليد مؤكدا أنه يتمنى أن يتم التجهيز له بشكل جيد ولائق بالدراما المصرية وخاصة أن مصر غابت عن الدراما التاريخية لفترة طويلة مشيرا إلى تألق الفنان ياسر جلال خلال الأربع سنوات الماضي. من خلال أعماله الفنية.وعن السينما حكى الجندي عن كثير من الأفلام التي من بينها فيلم زنزانة 7 الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد زاهر مؤكدا أن الأخير قد لمع وتألق بعد أدائه في مسلسل البرنس وخاصة شخصية فتحي التي قدمها في العمل وهو ما دفع صناع الفيلم لأن يعيدوا استكمال تصويره مرة أخرى.واختتم الجندي لقائه مؤكدا أن الهضبة عمرو دياب سوف يقدم مسلسل عبر أحد المنصات الكبيرة بمشاركة الفنانة دينا الشربيني مؤكدا أن تفاصيل العمل متكتم عليها بشكل شديد ومشيرا إلى أنه من المتوقع أن يظهر الهضبة في المسلسل كضيف شرف في عمل تصل حلقاته إلى 14 حلقة.