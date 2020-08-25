تنفيذ 7 معامل تعليمية وفرص للتدريب بين جامعة أسيوط وكوريا الجنوبية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن ختام أعمال المشروع العلمي المشترك بين كلية الهندسة بالجامعة مع جامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية.وأوضح المنشاوي، في بيان، أن المشروع العلمي كان يختص بـ"زيادة القدرة البحثية والتعليمية في جامعة أسيوط باستخدام التكنولوجيا المتقدمة"، والذي انطلقت فعالياته خلال عام 2016 من خلال إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين ممتدة على مدار أربعة سنوات متتالية يرتكز التعاون المشترك فيها على قسمىّ الهندسة الكهربية والميكانيكية.وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، أن المشروع العلمي تم عبر الفيديو كونفراس مع السيد كوان يونج السكرتير الثاني للعلاقات الخارجية والاقتصادية بالسفارة الكورية لمناقشة فعاليات ومخرجات المشروع.جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور مؤمن طه، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، والدكتور أحمد حمزة، رئيس قسم الهندسة الميكيانيكية، ومن الجانب الكوري حضر الدكتور سونج تشوي عضو جامعة كورياتيك ورئيس المشروع، والدكتور لي، عضو مجلس إدارة المشروع، وكلٍ من المهندسين أحمد جمال وأحمد علي، مساعدي المشروع.وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المشروع نجح في تنفيذ عدد 7 معامل تعليمية جديدة بأحدث الأجهزة التعليمية وتوفير فرص تدريب متميزة لطلاب السنوات النهائية بقسميّ الهندسة الميكانيكية والكهربية بعدد من المصانع مثل "سامسونج، إل جي، ليوني، هيونداي، كوكاكولا"، لتأهيلهم بما يناسب سوق العمل، بجانب توفير نحو 14 فرصة تدريب لأعضاء هيئة التدريس من القسمين بجامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية لمدة 6 أسابيع، لرفع كفائتهم في التعامل مع أحدث المعدات والأجهزة في تخصصاتهم ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل وأساليب التدريب الحديثة.وأكد المنشاوي، إن المشروع يهدف إلى توفير المشروع لأكثر من 30 دورة تدريبية لمهندسي وفني المصانع المحلية والكورية الموجودة في مصر على مدار 4 سنوات بجانب توفير استشارات فنية وإدارية لأكثر من 25 مصنع بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالقسمين، إلى جانب قيام المشروع بتوفير دعم مالي لحوالي 70 مشروع تخرج لطلاب السنوات النهائية للتسهيل عليهم شراء المكونات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات تخرجهم بالشكل الذي يصقل مهاراتهم العلمية والعملية وبما يؤهلهم لسوق العمل ومتطلباته.