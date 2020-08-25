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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالتوسع في التعليم عن بُعد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:20 م
الدكتور عصام الكردي
الدكتور عصام الكردي
هبه عويضه
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وجه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات بسموحة، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واللجنة الطبية بالجامعة، على تضافر الجهود وأدائهم المتميز في ظل أزمة جائحة كورونا، والانتهاء من العام الدراسي وأعمال الامتحانات بنجاح ملموس.

وأكد «الكردي» على العمداء ضرورة الانتهاء من خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 20212020، والتي تتضمن التوسع في التعليم عن بُعد وتطبيق نظام التعليم الهجين لتقليل عدد أيام حضور الطلاب بالكليات، والتوسع في نظام الامتحانات والتصحيح الإلكتروني بغية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حرصًا على صحة وسلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، يكون مقرها الدائم جامعة الإسكندرية، وتعمل تحت مظلة برنامج الشبكات القومية واللجان الوطنية والمرصد المصري، وذلك اتساقا مع أهداف الشبكة القومية للتنمية المستدامة.

فيما وافق المجلس على إنشاء وتأسيس شركة لجامعة الإسكندرية لاستغلال مخرجات البحث العلمي كأول شركة على مستوى الجامعات المصرية، والاستفادة من قوانين الحوافز العلمية التي تسمح بإنشاء هذه الشركات فى الجامعات، وجار اتخاذ الإجراءات نحو تسجيلها بوزارة الاستثمار، وسوف تقوم الشركة بالاستفادة من موارد الجامعة الحالية، وتسويق المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية دعما للاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

ووافق المجلس على بدء البرامج التدريبية التحويلية للقطاع الصحي وتشمل برنامج مساعد خدمات صحية بالتعاون مع كلية التمريض ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبرنامج فني إخصاب بالتعاون مع مراكز الخصوبة بالإسكندرية وقسم النساء والتوليد بكلية الطب.

وأحيط المجلس علما بصدور القرار الوزاري بإنشاء درجة ماجستير المشترك بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات بنظام الأونلاين تحت مسمى «العلوم في إدارة الإبداع والتغيير»، وذلك كبداية للتحول ودراسة البرامج والماجستير عن طريق التعلم عن بُعد.

واستعرض الدكتور كريم حلمي المدير التنفيذي لمطبعة الجامعة ومركز خدمة المجتمع، ملامح التطوير التي طرأت على المطبعة لرفع كفاءتها وتطوير مركز خدمة المجتمع، ومركز اللغة الإنجليزية، واستحداث وحدة الطباعة الرقمية بالمطبعة لأول مرة واستحداث خدمات طباعة وتجليد الرسائل العلمية وتجهيز غرفة انتظار الدارسين وتسويق منتجات المطبعة للسوق الخارجي، فضلًا عن استحداث دورات تدريبية جديدة تتوافق مع احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى موافقة المجلس على تعيين 6 مدرسين، ومنح 25 درجة الدكتوراه و49 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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