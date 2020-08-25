أماني التونسي تدخل عالم الأكشن بفيلم جديد

تعكف السيناريست أماني التونسي، حاليًا على كتابة سيناريو عمل سينمائي جديد ينتمي لنوعية أعمال الأكشن.وقالت التونسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها تبتعد عن الرومانسية في فيلمها القادم حيث ينتمي الفيلم الجديد لأعمال الأكشن، ومن المقرر أن يؤدي بطولته النجم كريم فهمي ومن إخراج عثمان أبو لبن.وأضافت أماني التونسي أنه فور استكمال التحضيرات الخاصة بالفيلم سيتم الإعلان عن كل تفاصيله وأبطاله.ويُعرض لأماني التونسي حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "توأم روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومن إخراج عثمان ابو لبن.فيلم "تؤام روحي"، هو العمل الثالث لأماني التونسي بعد "بين بحرين" و"قصة حب" اللذان حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.