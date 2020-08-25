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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أماني التونسي تدخل عالم الأكشن بفيلم جديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:19 م
أماني التونسي
أماني التونسي
دعاء عبد المقصود
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تعكف السيناريست أماني التونسي، حاليًا على كتابة سيناريو عمل سينمائي جديد ينتمي لنوعية أعمال الأكشن.

وقالت التونسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها تبتعد عن الرومانسية في فيلمها القادم حيث ينتمي الفيلم الجديد لأعمال الأكشن، ومن المقرر أن يؤدي بطولته النجم كريم فهمي ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وأضافت أماني التونسي أنه فور استكمال التحضيرات الخاصة بالفيلم سيتم الإعلان عن كل تفاصيله وأبطاله.

ويُعرض لأماني التونسي حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "توأم روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومن إخراج عثمان ابو لبن.

فيلم "تؤام روحي"، هو العمل الثالث لأماني التونسي بعد "بين بحرين" و"قصة حب" اللذان حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

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