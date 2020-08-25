وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: قلقون من سلوككم بالمنطقة

قال جان إيف لو دريان، وزير خارجية فرنسا، اليوم الثلاثاء، لنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، إن فرنسا قلقة من سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه أبلغ نظيره الإيراني بمخاوف تتعلق بإنهاء حظر الأمم المتحدة الأسلحة على إيران، نقلا عن قناة "سكاي نيوز ".وكان وزير الخارجية الإيراني ونظيره الفرنسي قد أجريا مباحثات هاتفية، أمس الاثنين، تناولت آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.