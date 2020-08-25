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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأوبرا تعلن تفاصيل وشروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ29

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:35 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
دعاء عبد المقصود
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أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عن تفاصيل وشروط مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء والعزف المصاحبة لفعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمُقام في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل.

وقالت الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر - في تصريحات صحفية - إن مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني الكبرى فى الغناء هذا العام اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق على 45 عامًا، وأن يقدم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية (التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء) إلى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعليًا، مشيرة إلى رصد جائزة للفائز بها قيمتها مائة ألف جنيه.

وأشارت إلى أن القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال وتشترط أن يكون عمر المتسابق من عمر 17 حتى 35 عامًا وأن يؤدي أغنية من أحد القوالب التراثية، بالإضافة إلى أغنية من اختياره يتخللها ارتجال أو موال، وتم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه.

أما المسابقة الخاصة بالأطفال فاشترطت أن يكون عمر المتسابق من 6 إلى 14 عامًا، وأن يؤدي عملًا من أحد القوالب الغنائية التراثية وآخر من اختياره وتم رصد جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، أما مسابقة العزف على آلة التشيللو فاشترطت ألا يزيد عمر المتسابق على 35 عامًا وأن يكون قادرًا على القراءة الوهلية وأن يؤدي مقطوعة من أحد القوالب الآلية إلى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم في مقام البياتي ومشتقاته أو مقام الرست ومشتقاته وتم رصد ثلاث جوائز للمراكز الأولى بقيمة 45 ألف جنيه، ويمكن لإدارة المسابقة توفير عازف عود لمصاحبة المتسابق بناءً على رغبته وتم تحديد 25 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمختلف فروع المسابقة.

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