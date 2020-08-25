حبس عاطلين متهمين ضبطا بكيلو «هيروين وفودو» في السلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في حيازتهما كمية من الهيروين والفودو المخدر بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة.كانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على عاطلين، الأول مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال استقلاله سيارة مستأجرة بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 280 جراما- فرد خرطوش- و3 طلقات لذات العيار)، والمتهم الثاني مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 780 جراما- مبلغ مالي- وهاتف محمول).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.