«الأسقفية» تستكمل «معًا من أجل مصر» بورشة للفنون الإبداعية

استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، فعاليات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" بورشة للفنون الإبداعية تحت عنوان "الفن للمجتمع"، يقدمها الدكتور حاتم الوكيل، الميسر الإبداعي، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.وبدأت فعاليات اليوم بمحاضرة عن كيفية استخدام الفن كوسيلة للوصول للمجتمع بشكل عملي، وذلك من خلال خلق أرضية مشتركة بين الشباب والاستماع إلى مشاعرهم وأحلامهم للمجتمع الذي يعيشون فيه مع تدوين هذه الأمنيات، كما دار نقاش بينهم للتعبير عن المشاعر الإيجابية فيما بينهم، وتشجيع بعضهم البعض على كيفية تحقيق أمنياتهم.من جانبه، قال رامز بخيت، المشرف على المشروع، في البيان الصادر عن الكنيسة، "تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعي قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية، تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع".كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع "معًا من أجل تنمية مصر" قد بدأت الجمعة الماضية بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وانطلقت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع"، وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.