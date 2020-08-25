رئيس «التنسيق الحضاري» يشيد باختبارات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

عبر المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن سعادته بالمشاركة في لجان اختيار أعضاء الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، مشيدًا بمنظومة العمل والبرنامج التدريبي الذي يتم على أعلى مستوى، كما أن عناصر التقييم والاختيار تستطيع اختيار الأنسب في كل مجال.وعن الانطباع الذي كونه من هذه المشاركة، قال "أبوسعدة"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القيادات التنفيذية والتي سيكون لها دور في العمل الإداري بالدولة ستكون على مستوى رائع، مؤكدًا أن البرامج وأسلوب الاختيار والمواد العملية التي يحصلون عليها في البرنامج، بجانب أساليب تحديد الشخصية والمقابلات، ستنقل مصر في النهاية نقلة مختلفة.وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد شكلت لجنة مقابلات شخصية لاختيار الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وتستمر المقابلات لمدة خمسة أيام متتالية.وتتألف كل لجنة من لجان المقابلات الشخصية من 3 أعضاء، الأول رئيس اللجنة، ويكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيس هيئة أو رئيس جامعة، والعضوين الآخرين أحدهما خبير في أحد المجالات العامة كالسياسة والقانون والموارد البشرية والمالية والإعلام، والثاني أحد العاملين بالأكاديمية.يذكر أن عدد المتقدمين لمرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة هم 700 متقدم، ممن انطبقت عليهم الشروط، واجتازوا مرحلة اختبارات اللغة العربية والمعارف العامة والسمات الشخصية.