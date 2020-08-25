سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

حصلت مادة معقمة على موافقة الإدارة الأمريكية بشكل طارئ لاستخدامها في مواجهة فيروس "كورونا"، حيث سيتم طلاء الأسطح بها.ومنحت الحكومة الأمريكية موافقة لشركة "الخطوط الجوية الأمريكية" على استخدامه.ويأتي استخدام المنتج الجديد بعدما أصدرت "وكالة حماية البيئة الأمريكية" (EPA) إعلانًا طارئًا بالموافقة على منتج SurfaceWise2.يذكر أن المادة يمكن طلاء الأسطح بها وتقضي على فيروسات كورونا لمدة تصل إلى سبعة أيام.وأشارت الوكالة إلى أنه أصبح متاحا استخدامها في بعض طائرات "الخطوط الجوية الأمريكية"، ومنشآت المطارات، بالإضافة إلى موقعين لشركة Total Orthopedics Sports & Spine في ولاية تكساس.