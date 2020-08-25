رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف يعيش مرضى «التصلب الضموري»؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:42 م
التصلب الضموري
التصلب الضموري
سمر مدحت
طباعة
حالة من التعاطف الشديد مع مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، بعدما ظهر مؤخرًا مع أحمد عز، ليعلن إصابته بمرض خطير في العظام من الممكن أن يوقفه نهائيًا عن لعب كرة القدم، بعد فترة اختفاء طويلة له.

لم يكن مرض "مؤمن" معروفًا، كونه نادرا ويسمى التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو سريع الانتشار في أنحاء الجسم.

ويسمى أيضًا "لو جيهريج"، ويتفاقم عندما ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات ما يؤثر على جميع الحواس حتى النطق والحركة، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ورغم ندرة المرض في مصر والعالم، هناك ممابون به يعانون منه يوميًا وليس مؤمن زكريا فقط، إلى جانب أنهم لهم معاملة خاصة وأدوية تساعدهم فقط على الحركة ومحاولة ممارسة الحياة بشكل شبه طبيعي والتي لا يمكن التوقف عنها.

"الدستور" تستعرض حكايات عدد من هؤلاء المرضى.

مها، 24 عامًا، مريضة بالتصلب الجانبي الضموري، أصيبت به خلال عام 2017، بعدما بدأت تشعر بوهن شديد في الحركة، وعدم قدرتها على القيام بأقل مجهود، وحين ذهبت إلى الطبيب علمت إنها من مصابي المرض النادر.

توضح: "بدأت رحلة العلاج وكل شهر اشتري أدوية بحوالي 50 ألف جنيه لبسط العضلات ومسكنات خاصة، ومن غير الأدوية مقدرش أتحرك لكن هو مرض يمكن التعايش معه بشرط الالتزام الشديد بالأدوية".

تركت مها عملها كمدرسة، ولم تستطع الحصول على وظيفة أخرى، لأن كل الوظائف تحتاج إلى بذل مجهود: "مفيش صاحب عمل هيتحمل الإجازات الكتير اللي بيحتاجها مرضى الضمور وكل شغل محتاج مجهود وإحنا ممنوع علينا بذل أي جهد".

لا يوجد إحصاء رسمي بأعداد المرضى في مصر، فسبق وأعلنت جمعية "نزف الدم" أن هناك 8 آلاف في مصر، وعالميًا يوجد ما يقرب من مليون، فهو يصيب 200 حالة فى المليون، وينتشر أكثر في أوروبا.

أما يارا 38 عامًا، متعايشة مع مرض الضمور منذ 5 أعوام، رغم إنها أم لطفلين، أصيبت به بعد الولادة، تقول: "المرض ظهر علي بشكل مفاجىء، وخدت مدة طويلة ورحلة بين الدكاترة عشان أعرف سبب الأعراض لأن تشخيصه مش سهل ونادر لما حد يتصاب به".

توضح: "أعراضه مختلفة من شخص للتاني، ممكن مريض ميعرفش يتحرك بجسمه كله، ومريض تاني يصاب بالجانب بس، ويبدأ يحصل نوع من الترهل في العضلات ويتم بسطها بشكل مفاجىء لحد ما يبدأ المريض يأخد الأدوية اللازمة".

وتشير إلى أن المرض ليس له علاج إلا في حالات نادرة، وكل ما في الأمر أن يتعايش المريض مع الأدوية ذات السعر المرتفع، لتساعده على الحركة دون بذل مجهود".

يرجع الدكتور حمدي النبوي، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، مرض ضمور العضلات إلى أسباب عدة بينها الوراثة، بكتيريا تصيب العضلات بالتهاب وتضعف الجهاز المناعي، فتبدأ في الوهن بجزء من الجسد.

يوضح أن المرض من الممكن التعايش معه لسنوات مثل السكر، لكن على المريض الالتزام بالأدوية وعدم بذل مجهود إضافي عن الحركات اليومية، مؤكدا أنه لا توجد جراحات تجرى للمريض تجعله يتماثل للشفاء.

ويشير إلى أن هناك أكثر من 50 نوعًا للضمور الذي يصيب العضلات، تصنيفها يكون حسب البروتين أو الإنزيم المتضرر الذي يفتقر إليه الجسم، والأمر يختلف من مريض إلى آخر حسب التشخيص الطبي له.

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

مقتل مصري في سطو مسلح بولاية تينيسي الأمريكية (صور)

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

دراسة تكشف عن المدخل الرئيسي لكورونا إلى الجسم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
القس. رفعت فكرى
الإرادة القوية لا تعرف المستحيل
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
المزيد

الثقافة

رئيس «التنسيق الحضاري» يشيد باختبارات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

وزيرة الثقافة تكشف لـ«الدستور» تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«المسخ» رواية «كافكا» المأساوية

«حريم النار» ضمن فعاليات «الدولي للمسرح التجريبي»