سقوط تاجر مخدرات بحوزته مخدر الآيس بالمعصرة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها.البداية عندما شن النقيب كريم عبدالعاطي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، حملة لتفقد الحالة الأمنية بشوارع الدائرة اشتبه في «محمد. ف»، 21 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 18 كيسا من مخدر الآيس ومبلغ مالي.وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح غير المشروع منها والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.