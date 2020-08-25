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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يتألق في تتر مسلسل «مدرسة الحب» (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:21 م
تامر حسني
تامر حسني
حسين الجندي
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مدرسة الحب" أغنية التتر بعنوان "لينا حياة بعدين" والذي يغنيه النجم تامر حسني، وتعاون فيه مع الشاعر أحمد المالكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

مسلسل "مدرسة الحب" بدأ إذاعته عبر قناة "OSN"، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وهو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

مسلسل «مدرسة الحب» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة HRJ لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.
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